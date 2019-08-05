مركز سقارة يستضيف ورشة العمل الثانية لـ"تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استضاف مركز التنمية المحلية بسقارة فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل الثانية لمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومى للسكان.

ويشارك في الورشة قيادات الوزارة والعاملون في الوحدات الفرعية للمشروع في المحافظات الخمس المنفذ فيها المشروع وهي ( المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية ) ومديرو مكاتب المجلس القومي للسكان بها.

Advertisements

وأشار وزير التنمية المحلية أن الهدف العام من هذه الورشة هو عرض أفكار المشروع و أهدافه والهيكل التنظيمي للمشروع وآليات العمل و سبل التنسيق و الشراكات مع الجهات المعنية والتعرف علي أساليب المتابعة والتقييم ومصفوفة المؤشرات وأساليب عرض المعلومات ومناقشة تفصيلية لخطة العمل السنوية ، بالإضافة إلي عرض المؤشرات لكل محافظة من محافظات المشروع الخمس ومناقشتها مع فريق العمل وتحديد الاحتياجات التدريبية للمشاركين في المشروع خلال الفترة القادمة، موضحاً أن

وأوضح الوزير أن الأنشطة الرئيسية لمشروع " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " تركز علي إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القري والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية في المحافظات وتتضمن الوضغ السكاني والخدمات المتاحة والمشاكل والتحديات باعتبار السكان هم المحور الأساسي في عمليات التنمية والقاعدة الأساسية التي تبني عليها خطط التنمية في كافة المجالات مما يسهم في تبني الخطط المناسبة والملائمة للتنمية، مشيراً إلي أنه سيتم عمل نظام إلكتروني يسمح بمتابعة وتقييم الخطط السكانية بالقري والمراكز في المحافظات وبناء قدرات مجموعات العمل السكانية علي التحليل الاحصائي واستخراج المؤشرات وإجراء تقارير المتابعة والتقييم للخططط السكانية بناء علي نتائج الأبحاث وإنشاء خريطة سكانية لكل محافظة علي حدة بهدف سد الفجوات التنموية بين المستهدف والواقع الفعلي .

وأضاف أنه يجري التنسيق مع فروع المجلس القومي للسكان ومديريات الصحة والسكان بالمحافظات لتغطية الجانب الصحي والعمل علي تيسير المعوقات المتعلقة بخدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وأيضاً إعداد خطة للتوعية السليمة بالقضية السكانية وتنفيذها من خلال كافة الجهات المعنية مع تفعيل دور الشباب والمرأة في المحافظات وتعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني في التوعية بأهمية ضبط النمو السكاني ودوره في دعم التنمية في المحافظات ​