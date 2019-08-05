رسميًا.. معهد الأورام يعلن نقل المرضى للمستشفيات المجاورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

نعى المعهد القومي للأورام، أسر 2 من أفراد الأمن بالمعهد والذين توفوا نتيجة تعرض محيط المعهد مساء أمس الأحد إلى انفجار شديد وجاري التحقق من الأسباب وراءه.

وأضاف المعهد في بيان اليوم الاثنين، أنه جرى نقل مرضى المعهد إلى المستشفيات المجاورة فور حدوث الانفجار، حفاظا على سلامتهم.