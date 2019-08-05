محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
نعى المعهد القومي للأورام، أسر 2 من أفراد الأمن بالمعهد والذين توفوا نتيجة تعرض محيط المعهد مساء أمس الأحد إلى انفجار شديد وجاري التحقق من الأسباب وراءه.
وأضاف المعهد في بيان اليوم الاثنين، أنه جرى نقل مرضى المعهد إلى المستشفيات المجاورة فور حدوث الانفجار، حفاظا على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. معهد الأورام يعلن نقل المرضى للمستشفيات المجاورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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