الأزهر الشريف ينعى ضحايا حادث "المنيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى: نعى الأزهر الشريف ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بالقرب من معهد الأورام مساء أمس الأحد بمنطقة المنيل غرب القاهرة. وتقدم الأزهر في بيان له الاثنين، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يجنب مصر وطنًا وشعبًا كل مكروه وسوء.

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