أخبار مصر | رئيس البرلمان: مصر لديها إصرار على قيادة دبلوماسية التنمية بأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان: مصر لديها إصرار على قيادة دبلوماسية التنمية بأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر عازمة على تعميق الشراكة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع أشقائها الأفارقة، ولديها إصرار على أن تقود دبلوماسية التنمية فى أفريقيا، لتحل محل دبلوماسية التحرر الوطنى التى قادتها مصر فى خمسينيات القرن الماضى.

وأضاف خلال كلمه ألقاها بالإنابة عنه النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريفية، خلال أولى اجتماعات لجنة التعاون والعلاقات الدولية، وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقى، التى يستضيفها مجلس النواب المصرى، وتستمر 4 أيام، وتختتم ‪يوم الخميس المقبل، أن انتماء مصر جغرافيًا وتاريخيًا لقارة أفريقيا من الثوابت التي تدفع لمزيد من التعاون ومواجهة التحديات التى تواجهنا إقليميًا ودوليًا، الأمر الذى انعكس بشكل واضح فى الأولويات التى حددتها مصر فى ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقى، وفى مقدمتها تعزيز التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى فى القارة، بما في ذلك التركيز على مشروعات وبرامج البنية التحتية العابرة للحدود، باعتبارها السبيل لتحقيق تنمية القارة، بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية 2063.



وأكد رئيس البرلمان، أن أحد الأولويات الهامة على أجندة مصر فى رئاستها الاتحاد الأفريقى، يتمثل فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية، من خلال تطوير منظومتى الزراعة والتصنيع بالقارة، مع التأكيد على الدور المحورى لشباب ونساء القارة لتحقيق أهداف أجندة 2063، بالإضافة إلي تطوير منظومة السلم والأمن الإفريقية، خاصة فى مجال إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وترسيخ قيم الحوكمة والشفافية والمساءلة. وتشجيع القطاع الخاص والمجتمعى على المساهمة فى البرامج والمشروعات الإفريقية القارية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، استنادًا إلى مبادئ الاحترام المتبادل، وتحقيق المصلحة المشتركة، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.

