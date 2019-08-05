أخبار مصر | رئيس بعثة حج التضامن يجتمع مع مشرفي ضيوف الرحمن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس بعثة حج التضامن يجتمع مع مشرفي ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد ايمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، صباح اليوم اجتماعا موسعا ومشرفى الجمعيات الأهلية بالاراضى المقدسة لمناقشة الترتيبات والاستعدادات النهائية الخاصة ببدء أداء مناسك الفريضة المعظمة، حيث أكد عبد الموجود على شرف المهمة التى يقوم بها المشرف فى رعاية الحجيج.

تناول الإجتماع مناقشة الاستعداد لتفويج الحجيج إلى عرفات، حيث أكد عبد الموجود على ضرورة الالتزام بآليات العمل المتفق عليه من خطة التفويج إلى عرفات والتاكد من وصول ضيوف الرحمن لمخيامتهم ووجه عبد الموجود بضرورة التواجد مع الحجيج أثناء أداء المناسك وفى المخيمات و توجيه الحجيج للمسار المحدد له فى المخيمات

وتناول عبد الموجود الإجراءات التنظيمية بالمخيمات من وضع العلامات الإرشادية والملصقات التى تسهل على الحاج التعرف على مقر إقامته وتثبيت كارت باسم كل حاج على المرتبة الخاصة به وانه سيتم دعم كل حاج ب id خاصة به تحمل كل بياناته مع التاكيد على ضرورة قيام المشرفين بتوجيه الحجيج باحتياجاته ليوم عرفات كذلك التأكيد على الحجيج بإتباع كافة التعليمات الصادرة عن الجانب السعودى.

Advertisements

وفى تصريحات له أكد عبد الموجود ان عدد المشرفين ٢٧٠ مشرف بواقع مشرف لكل ٤٥ حاج وان امس الأحد قد شهد إكتمال تمام تفويج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الاهلية من أرض الوطن إلى الاراضى المقدسة بسلامة الله وان الحالة الصحية لهم مطمئنة وان غرفة العمليات المشكلة تعمل على مدار ٢٤ ساعة للرد على الاستفسارات وتقديم الخدمات للحجيج، مشيرا إلى أن عدد الحجيج بمكة المكرمة وفقا لتقرير يوم الاحد ١١٥٣٨حاجا وان آخر تفويجات المدينة المنورة ستكون الغد الثلاثاء لمكة المكرمة ليكتمل الحجيج بمكة المكرمة وعددهم ١٢ الف حاج فى إطار الاستعداد بعرفات.

وأوضح رئيس بعثة الحج التضامن ان هناك ٨ حالات بالمستشفيات لحجيج من الشرقية والمنيا والجيزة والبحيرة والقليوبية والقاهرة تم احتجازها لتلقى الرعاية الطبية المتكاملة ويتم متابعتها من جانب لجان البعثة فى زيارات مكثفة.

هذا وجديرا بالذكر فان مقر البعثة هو فندق الايمان جراند بمكة المكرمة والايمان رويال بالمدينة المنورة وانه يتم استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الاهلية 966576507579.