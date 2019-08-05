أخبار مصر | ‎رئيس حزب المصريين ينعي ضحايا معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‎رئيس حزب المصريين ينعي ضحايا معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ضحايا حادث المنيل، الذي وقع بمحيط معهد الأورام بالمنيل، مساء أمس.

وتقدم أبو العطا، في بيان اليوم الاثنين، بخالص العزاء لأهالي ضحايا حادث انفجار سيارة تسير عكس الإتجاه بالقرب من المعهد القومي للأورام.

وأضاف رئيس حزب المصريين، أن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أعلن ارتفاع أعداد مصابى حادث معهد الاورام إلى 19 حالة وفاة، و30 مصابًا.

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل انفجارًا مدويًا، مساء الأحد، ناتجًا عن اصطدام سيارات أمام المعهد، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.