أخبار مصر | رئيس النواب: مصر تقود دبلوماسية "التنمية فى إفريقيا" بعد قيادتها "التحرر الوطني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النواب: مصر تقود دبلوماسية "التنمية فى إفريقيا" بعد قيادتها "التحرر الوطني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال عزم مصر على تعميق الشراكة السياسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع أشقائها الأفارقة، وقال: إن مصر "لديها إصرار على أن تقود دبلوماسية التنمية في إفريقيا لتحل محل دبلوماسية التحرر الوطني التي قادتها مصر فى خمسينيات القرن الماضي".

جاء ذلك في كلمه ألقاها رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب طارق رضوان، بالإنابة عن الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات لجنة التعاون والعلاقات الدولية وفض المنازعات بالبرلمان الإفريقي التي عقدت بقاعة 25 يناير بمقر مجلس النواب اليوم وتستمر أربعة أيام.

وأكد عبد العال أن انتماء مصر جغرافيًا وتاريخيًا لقارة أفريقيا من الثوابت التي تدفع إلى مزيد من التعاون ومواجهة التحديات التي تواجهنا إقليمياً ودولياً، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في الأولويات التي حددتها مصر في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، وفي مقدمتها تعزيز التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى فى القارة، بما في ذلك التركيز على مشروعات وبرامج البنية التحتية العابرة للحدود، باعتبارها السبيل لتحقيق تنمية القارة، بما يتماشى مع أهداف أجندة التنمية 2063.

وتابع : إن أحد الأولويات الهامة علي أجندة مصر في رئاستها الاتحاد الأفريقي، يتمثل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الإفريقية، من خلال تطوير منظومتي الزراعة والتصنيع بالقارة، مع التأكيد على الدور المحوري لشباب ونساء القارة لتحقيق أهداف أجندة 2063، بالإضافة إلي تطوير منظومة السلم والأمن الإفريقية، خاصة في مجال إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، وترسيخ قيم الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتشجيع القطاع الخاص والمجتمعي على المساهمة فى البرامج والمشروعات الإفريقية القارية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل، وتحقيق المصلحة المشتركة، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية.