أخبار مصر | "النقل" تبحث عرض إنشاء وتشغيل الميناء الجاف بالعاشر من رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تبحث عرض إنشاء وتشغيل الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت وزارة النقل، اليوم الاثنين، وفد التحالف المصري الايطالي الصيني المُتقدم بعرض لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والمركز اللوجيستي المُلحق به على مساحة 250 فدان وحضر اللقاء رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة وقيادات وزارة النقل

قدم وفد التحالف عرضاً تقديمياً عن المشروع والتصور الخاص به والذي يشمل إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستي مُلحق بالميناء بهدف تيسيير حركة التجارة وخدمة المناطق الصناعية في العاشر من رمضان وبدر والعين السخنة وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى خدمة العاصمة الإدارية الجديدة مع كذلك الربط بين المشروع وشبكة السكك الحديدية للوصول للموانئ البحرية لنقل البضائع، حيث أفاد الوفد بأن التصور الخاص بالمشروع يشمل رفع كفاءة وصلة الأدبية /السخنة للسكك الحديدية وإنشاء وصلة الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس.

وأكدت النقل على أهمية هذا المشروع خاصة مع تنفيذ الوزارة خطة شاملة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية.

ولفتت إلى أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية، وفي نهاية الاجتماع طالبت النقل وفد التحالف المصري الايطالي الصيني بتقديم دراسة إقتصادية شاملة لهذا المشروع الهام الذي سيسهم بشكل كبير في خدمة عدد من المناطق الصناعية وتسهيل حركة التجارة.