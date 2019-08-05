أخبار مصر | طقس الثلاثاء.. حار رطب صباحا والعظمى بالقاهرة 36

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الثلاثاء.. حار رطب صباحا والعظمى بالقاهرة 36 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شماليه غربيه معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وخليج السويس، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو مضطرب غرباً، وارتفاعه من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة.