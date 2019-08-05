أخبار مصر | التراس: إخلاء 7 ملايين طن قمامة من المقالب العشوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التراس: إخلاء 7 ملايين طن قمامة من المقالب العشوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن مشروع اليوم من أهم البروتوكولات حيث أن منظومة النظافة لها انعكاس على منظومة الصحة والبيئة وطبيعة عمل الحكومة ككل.

ولفتت الوزيرة إلى أن التغلب على مشكلة تراكم المخلفات تقوم سنويا وزارة التخطيط بتخصيص مبلغ لهذا الشأن وما تم اليوم هو تعاون فعلى في إطار خطة متكاملة تنعكس على البنية التحتية بشكل أساسي بتحديد مليار و700 مليون جنيها بالإضافة إلى مبلغ إضافي العام المقبل، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتنفيذ خطة مصر المستدامة بأبعادها المختلفة والتى منها البعد البيئي مهنئة كافة الأطراف بإتمام ذلك المشروع.

ومن جانبها قالت وزيرة البيئة أن منظومة النظافة هى منظومة متكاملة بالتوجيه من القيادة السياسية واجتماعات مستمرة مع رئيس الوزراء، ولفتت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إلى أن هناك تحديات كثيرة في إزالة المخلفات الصلبة فضلا عن التحديات المالية بالإضافة إلى تحدي البنية الأساسية التى يتم التعامل معها في تجميع هذه المخلفات لافته إلى أن هناك منطقة خدمة يعمل بها كافة دول العالم من حيث التجميع والتدوير والدفن لهذه القمامة .

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وأشارت وزيرة البيئة أن هناك 3 برامج البنية التحتية وهو ما تم توقيعه اليوم والثاني تشغيل المنظومة من خلال القطاع الخاص والثالث الدور المجتمعي والمشاركة الإيجابية من خلال تغيير ثقافة المجتمع في الحفاظ على نظافة كافة شوارع المحافظات فضلا عن مبادرات شابة "غير شكل الشارع".

وقال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة فى أطار توقيع عقد التعاون بين عدد من الوزارات لمنظومة النظافة الجديدة، ستوفر وفقا للخطة على مدار العامين القادمين معدات ل28 محطة وسيطة و52 خلية دفن صحي.

وأوضح فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع الاتفاقية إنه سيتم إخلاء 7 ملايين طن من القمامة من المقالب العشوائية، ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الألمانية على التعاون فى مجال التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، وإقامة الأدوات الخاصة بالنظافة والتخلص الآمن من مخلفات طبية اليكترونية بشكل آمن دون حدوث ضرر .