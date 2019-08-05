أخبار مصر | اليوم.. مصر للطيران تختتم رسميا مرحلة سفر الحجاج بتسيير 23 رحلة

تختتم مصر للطيران رسميا، اليوم، رحلاتها إلي الأراضي المقدسة لنقل 74 ألف حاجا من حجاج بيت الله الحرام علي متن 350 رحلة الجوية.

حيث تسير الشركة اليوم 23 رحلة جوية إلي كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 2100 حاجًا بواقع 12 رحلة إلي جدة ونقل 2300 حاجًا بواقع 11 رحلة إلى المدينة المنورة لنقل 4400 حاجًا من حجاج الهيئات وشركات السياحة وحج أفراد بخلاف رحلات العمل.

هذا وقد وصل إلي الأراضي المقدسة بنهاية رحلات أمس جميع حجاج قرعة وزارة الداخلية وجمعيات وزارة التضامن الاجتماعي وتشهد الساعات القادمة سفر بعض رحلات الحج السياحي السريع علي أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة اعتبارا من 14 أغسطس الحالي ومن المدينة المنورة 17 أغسطس الحالي بعد أداء مناسك الحج.