أخبار مصر | عاجل.. رئيس الوزراء يُعزى أسر ضحايا حادث المنيل.. وتكليف هام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس الوزراء يُعزى أسر ضحايا حادث المنيل.. وتكليف هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث المنيل، الذي وقع مساء أمس، أمام معهد الأورام، كما تابع رئيس الوزراء حالة المصابين في المستشفيات، ووجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي، اتصالاً مع الدكتور خالد عبد العفار، وزير التعليم العالى، للتنسيق بشأن البدء الفورى في إصلاح مبنى معهد الأورام، بعد التلفيات التي حدثت به جراء حادث الأمس، وتم الاتفاق على أن تتولى شركة "المقاولون العرب" بدء الإصلاحات، ثم تواصل رئيس الوزراء مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة "المقاولون العرب" للتأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في مبنى المعهد بالسرعة والكفاءة العالية نظراً لما يقدمه المعهد من خدمات لمختلف المرضى.