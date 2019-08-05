أخبار مصر | ممثل بومباردييه: قطار "مونوريل" العاصمة الإدارية سيكون في غاية الروعة

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقد بين وزارة النقل وشركة "بومباردييه" لإنشاء مونوريل لربط القاهرة بكل من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، وذلك بإجمالي طول 96 كيلو متر.

وقال ممثل شركة بومباردييه، أن شركتهم والتحالف المشارك معه من شركة المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاء سوف ينجزون مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كمشروع في غاية الروعة والأمان للمصريين.

وقال في المؤتمر الصحفي لتوقيع عقد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة أن مشروع المونوريل سوف يسهل حركة النقل بشكل كبير .

وتقدم ممثل شركة بومبارديه الفائزة بتنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية بالشكر إلى رئيس الوزراء على إعطائهم الثقة كتحالف وقال أنهم كشركة لديهم من الخبرات ما يؤكد نجاح المشروع.

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شارك في المؤتمر الصحفي وزراء النقل والاستثمار والإسكان.

ويبدأ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطول 53 كيلومتر ، ومونوريل 6 أكتوبر، يبدأ من الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر بطول نحو 42 كيلو.

ويضم خط قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، 22 محطة، هي (الإستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – ذاكر حسين – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسط – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية).

وقع على العقود كلا من المهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس محسن صلاح، رئيس المقاولون العرب، وأسامة بشاي، رئيس شركة أوراسكوم للإنشاء، ورئيس الشركة العالمية.