أخبار مصر | "وزيري" يوضح أسباب نقل تابوت "توت عنخ آمون" من الأقصر للقاهرة "فيديو وصور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وزيري" يوضح أسباب نقل تابوت "توت عنخ آمون" من الأقصر للقاهرة "فيديو وصور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حالة من الجدل أثرها بعض المهتمين بالشأن الأثري حول نقل تابوت الملك توت عنخ آمون من مقبرته في الأقصر إلى المتحف المصري الكبير، حيث استمر التابوت في مقبرته لمدة 97 عام واتخذت الآثار قرارًا بنقلة تلك الأيام.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هوارد كارتر مكتشف مقبرة الملك توت عنخ آمون قبل 97 عامًا لم ينجح في نقل تابوت الملك من مقبرته في الأقصر إلى المتحف المصري بالتحرير على الرغم من أنه قام بنقل ما يزيد عن 5300 قطعة أثرية إليه، ففضل ترك التابوت مكانه بالمقبرة وظل كذلك حتى وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية والمكونة من أساتذة الآثار المصرية القديمة على نقل التابوت للمتحف المصري الكبير.

وأضاف وزيري أن كارتر وجد حالة التابوت الأثرية لا تساعد على النقل ففضل تركه في مكانه في المقبرة داخل التابوت المصنوع من حجر الكوارتزيت، في حين أن كارتر نقل التابوتين الآخرين للملك إلى المتحف المصري بالتحرير عام 1922، وأشار وزيري أن آثار المحاولات الغير ناجحة لكارتر لنقل التابوت الجالي لازالت موجودة فيه حتى الآن.

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وعن أسباب نقل التابوت قال وزيري إنه من الآثار المنقولة، وأي أثر منقول من الطبيعي أن يتم نقله للمتاحف.

كما أن التابوت من الآثار العضوية، حيث أنه مصنوع من الخشب، ولا يوجد مقبرة واحدة بها أثر عضوي فوجوده بالمقبرة يعرضه للتلف، وهذا ما حدث بالفعل، فبمعاينة التابوت تم رصد تلك المظاهر وتوثيقها قبل نقله من مكانه وهي تظهر واضحة عليه الآن.

وأكد وزيري أن من أسباب نقل التابوت هو إكمال سيناريو عرض مجموعة الملك توت عنخ آمون حيث ستعرض التوابيت الثلاثة للملك لأول مرة معًا، وهو الأمر الذي لك يحدث من قبل وسيحدث في المتحف المصري الكبير، بعد افتتاحه.

جاء ذلك خلال لقاء بالفيديو مع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أثناء جولة للفجر في معامل ترميم الأخشاب في ابمتحف المصري الكبير.