أخبار مصر | التنمية المحلية: إزالة كل تراكمات القمامة من شوارع مصر قريبًا

أكد وزير التنمية المحلية، أن الفترة المقبلة ستشهد إزالة كل التراكمات التاريخية والمخلفات من الشوارع.

وأضاف وزير التنمية المحلية، في مؤتمر صحفي له بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أن الشوارع كان بها ١٢ مليون طن من تراكمات القمامة تقريبا، وتم إزالة جزء كبير منها، في حين أنه يتولد في البلاد ٢٦ مليون طن سنويا.

وقال: "أهم شئ هو رضا المواطن عن منظومة المخلفات في الفترة المقبلة، فهو هدفنا وما نعمل من اجله"، موضحا أن منظومة المخلفات الجديدة ستعمل لـ٤ سنوات، وستسعى الدولة لاستمراريتها، واستدامتها.