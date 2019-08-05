أخبار مصر | "الإنتاج الحربي": سننشئ ونطور محطات تدوير مخلفات بـ١.٧ مليار جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإنتاج الحربي": سننشئ ونطور محطات تدوير مخلفات بـ١.٧ مليار جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الدولة الإنتاج الحربي، إن الوزارة ستعمل على تطوير وإنشاء ٦٣ محطة لتدوير المخلفات ضمن خطة الدولة لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة التي صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذها.

وأضاف "العصار"، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء منذ قليل، أن تكلفة الانشاء والتطوير لجميع المحطات هي ١.٧ مليار جنيها.

وأوضح أن الوزارة ستعمل على إنشاء محطتين أو خطين جدد خلال الفترة القليلة المقبلة، مع رفع كفاءة ٤ خطوط، مشيرًا إلى أن المحطات الستة في محافظات الغربية، وكفر الشيخ، وسوهاج.

وقال وزير الإنتاج الحربي، إن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير أداء محطات تدوير المخلفات، وسيكون هناك نقلة نوعية في مجال إدارة المخلفات بمصر.