أخبار مصر | "الإفتاء" توجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإفتاء" توجه رسالة لحجاج بيت الله الحرام (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الحج شعيرة عظيمة تتجلى فيها روح التعاون والتآلف بين زوار بيت الله الحرام، وعلى كل حاج أن يقدر جهود الدولة فيما وضعته من نظم وإرشادات لتسهيل الحج على الحجيج.

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وأضافت الدار في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار أن من كمال عبادة الله تعالى أتباع هذه النظم والإرشادات وقد أمرنا الله أن نحافظ على بيئة الحرم ونهانا عن قطع شجره وعن صيد حيوانه.

ووجهت الدار رسالة إلى حجاج بيت الله الحرام قالت فيها: "لتتذكر أيها الحاج أن أي إهمال للتعليمات فيه ضرر كبير في الأنفس والأرواح، ولا ننس أن ديننا دين النظام والأخلاق. قال تعالى: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25]".