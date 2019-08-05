مصر | حكمدار القاهرة يصل مشرحة زينهم لمتابعة تسليم جثث ضحايا حادث معهد الأورام لذويهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكمدار القاهرة يصل مشرحة زينهم لمتابعة تسليم جثث ضحايا حادث معهد الأورام لذويهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل حكمدار القاهرة اللواء عاطف البنداري، منذ قليل، إلى مشرحة زينهم، لمتابعة تسليم جثث ضحايا حادث معهد الأورام إلى ذويهم.

وشهد محيط محكمة جنوب القاهرة ومشرحة زينهم كردونًا أمنيًا وتكثيف التواجد الأمني، ورافق قائد الحرس حكمدار العاصمة في تفقده.

وتواصل نيابة جنوب القاهرة الكلية، الإثنين، تحقيقاتها الموسعة في حادث معهد الأورام الذي نتج عنه مصرع 17 شخصًا وإصابة 32 آخرين.

Advertisements

وتستمع النيابة إلى أقوال المصابين، حيث استمعت النيابة إلى أقوال 6 منهم في مستشفى معهد ناصر، والذين تصادف مرورهم وقت الحادث، حيث أكدوا أنهم من منطقة البساتين وكانوا قادمين في ميكروباصات تابعة لحفل زفاف بنادي المعلمين في الجزيرة، وتفاجئوا بالحادث وسقوطهم مصابين وأن معظمهم من الأقارب والمعارف.

وكشفت وزارة الداخلية عن ملابسات الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، مساء أمس الأحد، حيث صرح مصدر أمني بأنه حال سير إحدى السيارات الملاكي مسرعة عكس الإتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بثلاث سيارات، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع الحادث وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.