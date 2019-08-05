مصر | "الفتوى والتشريع" تلزم مديرية الشؤون الصحية بمطروح بمبلغ ٢٨ ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفتوى والتشريع" تلزم مديرية الشؤون الصحية بمطروح بمبلغ ٢٨ ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخـيت محمد إسماعيل، النائب الأول لرئـيـس مجلـس الدولة، إلزام مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح بأن تؤدى إلى مركز ومدينة الضبعة مبلغًا مقداره 28440 (ثمانية وعشرون ألفا وأربعمائة وأربعون) جنيهًا قيمة إيجار السكن الإداري للأطباء بمستشفى الضبعة عن الفترة من شهر أغسطس 2015 حتى شهر يناير 2017.

وأوضحت الجمعية أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، استأجرت عمارة إسكان وظيفي تابعة لمركز ومدينة الضبعة لاستغلالها كسكن إداري للأطباء العاملين بمستشفى الضبعة، وذلك بقيمة إيجارية شهرية مقدارها (1580) جنيهًا لمدة عام واحد لا يجدد إلا بطلب مكتوب من المديرية.

