مصر | "الفتوى والتشريع" تلزم هيئة تعاونيات البناء والإسكان بـ13 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفتوى والتشريع" تلزم هيئة تعاونيات البناء والإسكان بـ13 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام هيئة تعاونيات البناء والإسكان بأن تؤدى إلى محافظة القاهرة 13 مليونًا و577 ألفًا و459 جنيهًا، وذلك قيمة أراضي ملك للدولة قامت الهيئة بالبناء عليها والكائنة بشبرا والخليفة والبساتين.

وذكرت الفتوى، أنه أصدر محافظ القاهرة قراره رقم (254) بتخصيص بعض الأراضى ملك الدولة ببعض أحياء المحافظة للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، ومنها قطعتا الأرض محل النزاع- لبناء مشروعات إسكان تعاونى شعبى ضمن خطتها لهذا النوع من الإسكان.



وأدت الهيئة جزءًا من المبلغ المستحق عن هاتين القطعتين، ثم توقفت عن السداد، الأمر الذي حدا بمحافظ القاهرة إلى عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بطلب إلزام الهيئة بأداء باقي ثمن هاتين القطعتين بموجب كتابه المذكور، فدفعت الهيئة مطالبة المحافظة بأنها لم تدفع كامل الثمن المقدر لقطعتي الأرض محل النزاع لأن المحاسبة النهائية عن الثمن– وفق المتفق عليه مع المحافظة- ستكون بعد استخراج كشوف التحديد وتسجيل الأرض، وهو ما لم يتم، فضلًا عن أنها دفعت ثمن قطعتى أرض بحلوان ومصر القديمة ولم تتسلمهما، وامتنعت المحافظة عن رد ثمنا لقطعتين، بالإضافة إلى أن المحافظة مدينة للهيئة بقيمة وحدات إسكان متضرري الزلزال.

