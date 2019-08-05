مصر | نائب رئيس مجلس الدولة: يوجد زيادة في حركة التغيير.. والفصل بالقضايا سيتم بشكل فوري

وأضاف "عبدالفتاح" أن الحركة شهدت زيادة غير مسبوقة في تاريخ مجلس الدولة في عدد القضاة الملحقين بمحكمة القضاء الإداري، حيث بلغ عددهم 722 قاضيًا، كما شهدت زيادة في عدد قضاة المحاكم الإدارية والتأديبية لسرعة الفصل في قضايا موظفي الدولة والدعاوي والطعون التأديبية كما شهدت زيادة في عدد قضاة المحاكم الإدارية والتأديبية لسرعة الفصل في قضايا موظفي الدولة والدعاوي والطعون التأديبية إذ بلغ عدد قضاة المحاكم الإدارية 268 قاضيًا، كما بلغ عدد قضاة المحاكم التأديبية 153 قاضيًا.

وتضمنت الحركة إلحاق عدد مناسب من القضاة في قسم التشريع؛ لسرعة مراجعة مشروعات القوانين واللوائح المقدمة من الحكومة ومجلس النواب.