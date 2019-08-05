مصر | مجلس الدولة يحدد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية

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حدد المجلس الخاص برئاسة المستشار أحمد أبو العزم،بصفته أعلي سلطة إدارية بالمجلس مواعيد جلسات أنعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بجلسة 23 سبتمبر المقبل، وجلسة 24 سبتمبر للجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري، كما حدد جلسة 25 سبتمبر للجمعية العمومية للمحاكم التأديبية والإدارية.

واعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا، أمس الأحد، الحركة القضائية للعام القضائي 2019- 2020.

وتولى المستشار يسري هاشم الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، والمستشار حسن كمال شلال، رئاسة محكمة القضاء الإداري، والمستشار يحيي خضري نوبي، رئاسة إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، والمستشار أنور أحمد خليل، رئاسة قسم التشريع، والمستشار أحمد عبدالتواب موسي، رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.