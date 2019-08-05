مصر | "مستريح الأقصر".. يستولي على 13.3 مليون جنيه من المواطنين بـ"زعم التوظيف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستريح الأقصر".. يستولي على 13.3 مليون جنيه من المواطنين بـ"زعم التوظيف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبسؤال المشكو في حقه اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه لم يقم بسداد الأرباح لهم منذ شهرين فقط. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر من خمسة أشخاص جميعهم مقيمين بمحافظة الأقصر، بتضررهم من "مسئول عهدة" سن 53- مقيم ببندر الأقصر، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها (ثلاثة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه)، مقابل تشغيلها بإحدى شركات النقل والمواصلات والنقل الجماعي وأعمال المقاولات وقطع الغيار، نظير أرباح مُجزية، وأن تلك المبالغ تم تسليمها للمشكو فى حقه منذ عام 2014م وحتى تاريخه على دفعات.