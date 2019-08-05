مصر | تأجيل محاكمة 27 متهما بـ"الاتجار في العملة" لـ4 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 27 متهما بـ"الاتجار في العملة" لـ4 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم، تاجيل أولى جلسات محاكمة 27 متهما بينهم 25 متهمًا محبوسًا في أكبر قضيىة بالاتجار في العملات الأجنبية بالملايين واليورو والدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري واليوان الصيني والدينار الليبي، وذلك لجلسة 4 سبتمبر القادم.

وفي مستهل الجلسة تم إثبات حضور المتهمين في محضر الجلسة وهيئة دفاعهم، وجاءت طلبات الدفاع الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع شهادة الشاهد الأول ضابط هيئة الرقابة الإدراية مجرى التحريات وضم دفتر أحوال هيئة الرقابة وضم أحراز المضبوطات وصرحت المحكمة للحاضرين من هيئة الدفاع عن المتهمين عنهم استخراج الشهادات والإفادات الثابتة بمحضر الجلسة مع استمرار حبس المتهمين.

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وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم واكدتها تحقيقات النيابة العامة وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.

وتبين من ملف أوراق القضية من أنها تحمل 27 متهما تم احالة 25 منهم محبوسا علي ذمة القضية و تم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين ان 10 مليون و 40 الف و17 الف يورو و 396 الف دولار و140 الف ريال سعودي و6الاف درهم اماراتي و 2000 ريال قطري و مبالغ اخري من الجنيه الاسترليني و اليوان الصيني والدينار الليبي وامر النيابه العامه بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم علي ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال اوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الاجنبي علي خلاف الشروط والاوضاع المقررة قانونا وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي , وقيامهم بالتعامل في النقد الاجنبي باجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة .