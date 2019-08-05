مصر | "جمعتهما المخدرات وفرقتهما السرقة".. سقوط عاطل وربة منزل لقتلهما شخصًا بدار السلام

وتم تشكيل فريق بحث جنائي من قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل سن 28 - مُقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية - سبق اتهامه في قضية "تبديد" ومحكوم عليه فيها بالحبس 3 أشهر).

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبحوزته (25 جرام لمخدر الحشيش)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس والسابق اتهامها في إحدى القضايا) بدافع السرقة، حيث قام بالاستيلاء على (مبلغ 200 ألف جنيه - هاتفه المحمول)، وقرر بسابقة تعرفه على المجني عليه واشتراكهما في الاتجار بالمواد المخدرة.

وباستهداف ربة المنزل أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت باتفاقها مع المتهم على سرقة المجني عليه ونفت علمها بقتله، وتم بإرشاد المتهم ضبط (مبلغ 150 ألف جنيه -هاتف المجني عليه - مسدس صوت وعدد 45 طلقة "قام بشرائها بمبلغ 2000 جنيه من متحصلات الواقعة")، كما أرشد عن مبلغ 36 ألف جنيه لدى أحد الأشخاص مُقيم بالإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بتحصله منه على المبلغ لمشاركته في إحدى المشاريع بالإسكندرية، ونفى علمه بأنه من متحصلات تلك الواقعة.