مصر | رفع 256 حالة إشغال طريق بشارع عثمان محرم بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 256 حالة إشغال طريق بشارع عثمان محرم بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال البحث الجنائي عن ضبط قضيتين مخدرات – 4 سلاح ابيض – جناية – 8 مستأنف – 35 جزئى – 20 غرامات – 2 نوعيات خطرة، وبلغ الإجمالي 75 قضية مخالفة، وفي مجال المرافق تم ضبط 198 كرسي- 20 ميزان – 12 إستاند – 10 شمسية – 18 تروللى – 4 قذق حديد – 6 ثلاجات، وبلغ الإجمالي 256 مخالفة.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.