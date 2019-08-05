مصر | تحرير 246 مخالفة مرورية بقطاع أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 246 مخالفة مرورية بقطاع أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية.
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 230 كرسى – 3 إسطوانة غاز – 7 كنبه – 4 استاند – 40 لوح خشب – 28 طقطوقة – 33 شمسية – 2 برويطه – 13 قلب شيشة – 11 ميزان – 38 ترابيزة – 4 كوريك – مولد كهرباء – 4 عربة يد – ثلاجه – 6 عشه – ماكينه لحام – 4 قلايه – كولمن مياه – 6 برميل بلاستيك – 2 فاترينه – 12 باب خشب – 7 شباك خشب – 14 مطبخ + سرير + مكتب خشب + انترية – 9 حامل حديد – شواية، وبلغ الإجمالي 407 مخالفة، وفي مجال المرور تم ضبط 128 سحب متنوع – كلبش – 22 نموذج 125 – 30 سرفيس – 31 تصالح – دراجة – توك توك – سيارة، وبلغ الإجمالي 246 مخالفة مرورية.
وبالعرض على مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.