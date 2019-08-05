مصر | رفع 2585 حالة إشغال طريق بالجيزة

وذلك نظرًا لإنتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة بدوائر أقسام ومراكزورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال فقد بادر القطاع بحملة مكبرة بدوائر أقسام ومراكز الدقي، شارع عثمان محرم بمنطقة الطالبية، العمرانية، المنطقة الاثرية، الهرم، العجوزة، جنوب الجيزة، قطاع أكتوبر، مركز العياط.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 847 كرسى متنوع – 2 غرزة شاى – 44 اوتاد وسلاسل – 64 ترابيزة – 42 استاند – 16 ثلاجه – 39 طقطوقة – 13 عربه متنوعه – 51 ميزان – 5 عربة كارو – 53 شمسية – 16 تروللى – 12 فرش لبيع الخردوات – 4 سلم خشب – صاروخ كهربائى – 77 قلب شيشة – 14 برويطه – 76 عرق خشب – 4 ونش – 16 تابلوه خشب – 5 اعلان بدون ترخيص – 126 سيخ حديد – 3 كنبه – 3 ترك قماش – 2 تنك مياه – 3 أسطوانة غاز – خلاطه – 2 وجاء فحم – 185 لوح خشب – فاترية – 17 برنيكة بلاستيك – 2 شباك سقاله – 4 كوريك – 3 قرار غلق وتشميع – 3 لوح صاج – 5 كرتونة سراميك – 13 محضر اشغال طريق – 12 اطار سيارة – 4 برميل صاج – 3 صندوق مياه – 14 قفص خوص – 4 عشه عشزوائية – 25 محضر تنظيم، وبلغ الإجمالي 2585 مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.