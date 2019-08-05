مصر | رفع 2585 حالة إشغال طريق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 2585 حالة إشغال طريق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 847 كرسى متنوع – 2 غرزة شاى – 44 اوتاد وسلاسل – 64 ترابيزة – 42 استاند – 16 ثلاجه – 39 طقطوقة – 13 عربه متنوعه – 51 ميزان – 5 عربة كارو – 53 شمسية – 16 تروللى – 12 فرش لبيع الخردوات – 4 سلم خشب – صاروخ كهربائى – 77 قلب شيشة – 14 برويطه – 76 عرق خشب – 4 ونش – 16 تابلوه خشب – 5 اعلان بدون ترخيص – 126 سيخ حديد – 3 كنبه – 3 ترك قماش – 2 تنك مياه – 3 أسطوانة غاز – خلاطه – 2 وجاء فحم – 185 لوح خشب – فاترية – 17 برنيكة بلاستيك – 2 شباك سقاله – 4 كوريك – 3 قرار غلق وتشميع – 3 لوح صاج – 5 كرتونة سراميك – 13 محضر اشغال طريق – 12 اطار سيارة – 4 برميل صاج – 3 صندوق مياه – 14 قفص خوص – 4 عشه عشزوائية – 25 محضر تنظيم، وبلغ الإجمالي 2585 مخالفة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة لتباشر الجهات المعنية التحقيقات.