مصر | رفع 280 حالة تعديات على الطريق العام بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع 280 حالة تعديات على الطريق العام بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 167 كرسى – 21 ميزان – 6 تروللى – 7 إسطوانة غاز – 20 شمسية – 10 إستاند – كشاف كهرباء – 4 كوريك عجل – ثلاجه – 12 قذق حديد – 2 عربة يد – 35 سلاسل وأوتاد، وبلغ الإجمالي 280 مخالفة، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 9 حالة سحب متنوع – 21 مخالفة نموذج 125 –12 تصالح فوري وبلغ الإجمالي 42 مخالفة مرورية.

ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وجارٍ الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية

وبالعرض على مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.