مصر | غير مطابقة للمواصفات.. مباحث التموين تضبط أجهزة تكييف في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غير مطابقة للمواصفات.. مباحث التموين تضبط أجهزة تكييف في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (51) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 20 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 10 عدم الإعلان عن الأسعار، 12 بيع أسطوانات غاز بازيد من السعر الرسمي، 8 خبز غير مطابق للمواصفات، غش تجارى (استيراد رسالة صنف جهاز تكييف غير مطابقة للمواصفات).

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.