شكرا لقرائتكم خبر عن «الوفد» يسقط عضوية «البدوي» لعدم تسديد مديونياته للحزب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر حزب الوفد، إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة، من الحزب، وجاء القرار استناداً إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيو الماضي، حيث أمهلت رئيس الحزب السابق شهراً لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها عدد من الأحكام الجنائية الحضورية بحقه، إلا أنه لم يقم باتخاذ أية خطوات بالسداد لإسقاط الأحكام.

وذكر الحزب، في بيان له، الاثنين، أنه «بناءاً على المذكرة المقدمة من سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، وعلى تأشيرة رئيس الحزب عليها، والتي تتضمن اتخاذ ما يلزم طبقاً للائحة الداخلية للحزب، وحيث أن الدكتور السيد البدوي شحاتة فقد أحد شروط عضوية الحزب، تقرر تنفيذ قرار الهيئة العليا بتاريخ 19 يونيو الماضي، وصدر القرار رقم (١٤٠) لسنة ٢٠١٩ بإسقاط عضويته من الحزب».