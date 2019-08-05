شكرا لقرائتكم خبر عن 549.4 مليون دولار إجمالي صادرات الإسماعيلية من المنتجات الزراعية خلال 7 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعلية، أن إجمالى قيمة ما تم تصديره من الإسماعيلية من المنتجات الزراعية التي تشمل الخضروات والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات الطبية والعطرية إلى دول العالم، خلال السبعة أشهر الماضية من أول يناير وحتى نهاية شهر يوليو الماضى 2019، 549.4 مليون دولار وذلك لكمية إجمالية قدرها 23654759 طن.

وقال الدكتور مهندس السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن قيمة ما تم تصديره من الخضروات الطازجة والمجمدة خلال تلك الفترة 9و16 مليون دولار لكمية قدرها 138762طن، في حين بلغ قيمه ما تم تصديره من الفاكهة الطازجة والمجمدة 3و354 مليون دولار لكمية قدرها 5798276 طن، والمحاصيل الحقلية 1و178 مليون دولار لكمية قدرها 17717636طن، والنباتات الطبية والعطرية 2و72 ألف دولار لكمية قدرها 85 طنا.

وأضاف مبارك أن إجمالى قيمة ما تم تصديره خلال شهريوليو الماضى فقط قد بلغت 5و1 مليون دولار لكمية قدرها 825 طنا، وشملت تلك الصادرات تصدير محاصيل من البطيخ ومعجون الطماطم وفراولة مجمدة وخضروات مجمدة وفول سودانى وعصير برتقال وعنب وكمون جاف ولب جوافة.