شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشارك في الذكرى الـ60 لأول قداس إلهي بكنيسة مار جرجس بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة القداس الإلهي، الاثنين، بكنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، وذلك في الاحتفال الذي تقيمه الكنيسة بمناسبة مرور 60 عامًا على صلاة أول قداس إلهي على مذبحها.

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وقال محسن جورج، عضو المجلس القبطى الملى التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن الكنيسة بدأت احتفاليتها بنهضة روحية بمناسبة الذكرى يوم الخميس الماضي وتختتمها مساء الثلاثاء.

الذكرى الـ60 لأول قداس الهى بكنيسة مارجرجس سيدى بشر فى الإسكندرية

وأضاف «جورج» أنه كان أول قداس إلهي على مذبح الكنيسة ترأسه القمص يوسف مجلي يوم ٢١ مايو ١٩٥٩، وصلى القديس البابا كيرلس السادس، وكانت هذه الكنيسة هي الأولى التي تنشأ في حبريته، قداسًا على مذبحها في مثل هذا اليوم عام ١٩٦١.

ولفت إلى أنه شارك في صلوات القداس الإلهي، بحضور البابا تواضروس، عدد من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة وبحضور المئات من الأقباط الأرثوذكس.