شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزاري بإعادة تشكيل فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا رقم 828 لسنة 2019 بتاريخ 4 أغسطس بإعادة تشكيل فريق عمل مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية، برئاسة الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، وعضوية الدكتورة منى محرز نائب الوزير لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والمحاسب السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، والمستشار محمد عبدالفتاح نشأت المستشار القانوني لوزير الزراعة، والدكتور إبراهيم صديق أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنوفية، والدكتور حمدي سالم أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس.

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ووفقا للقرار يضم التشكيل الدكتور خالد أحمد السيد رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، والدكتور وحيد حامد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة عين شمس، والدكتور محمد عبدالنبي رئيس قطاع الشئون الاقتصادية السابق، والدكتور شوقي عبدالعزيز وكيل معهد الاقتصاد الزراعي لشؤون البيئة، والدكتور السيد فودة عميد كلية الحقوق جامعة بنها، والدكتور محسن البطران أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، والدكتور أحمد الخطيب رئيس بحوث بمعهد الاقتصاد الزراعي، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، والدكتور وديع حبشي مدير وحدة إرادة بوزارة الزراعة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار أن تتولى اللجنة إدارة السياسات بقطاع الشؤون الاقتصادية خاصة أعمال الأمانة الفنية للفريق مع دعمها بما يلزم من خبرات إدارية وفنية ولوجستية، ويختص فريق العمل بمراجعة السياسات الزراعية النافذة وتقييم فعاليتها ووضع مقترحات محددة بتعديلها إذا تطلب الأمر ذلك وصياغة مسودات التشريعات أو القرارات الوزارية اللازم إصدارها لتفعيل السياسات الزراعية المقترحة.

وتضمن القرار أيضا أن تركز خطة عمل الفريق خلال الفترة الحالية على مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية على أن يعرض فريق العمل نتائج أعماله علي وزير الزراعة.