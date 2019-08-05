شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران»: اليوم آخر رحلات نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تختتم شركة مصر للطيران رسميا، الاثنين، رحلاتها إلى الأراضي المقدسة لنقل 74 ألف حاج على متن 350 رحلة الجوية، حيث تسير الشركة، اليوم، 23 رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 2100 حاج، بواقع 12 رحلة إلى جدة ونقل 2300 حاج بواقع 11 رحلة إلى المدينة المنورة لنقل 4400 حاج من حجاج الهيئات وشركات السياحة وحج أفراد بخلاف رحلات العمل.

ووصل إلى الأراضي المقدسة، بنهاية رحلات، الأحد، جميع حجاج قرعة وزارة الداخلية، وجمعيات وزارة التضامن الاجتماعي. وتشهد الساعات المقبلة سفر بعض رحلات الحج السياحي السريع، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة اعتبارا من 14 أغسطس الجاري، ومن المدينة المنورة 17 أغسطس بعد أداء مناسك الحج.