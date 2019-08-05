شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم عن حادث «معهد الأورام»: تعجز الكلمات عن التعبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الكثير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في محيط معهد الأورام مساء الأحد، وعبر حساباتهم الرسمية على السوشيال ميديا تمنوا الشفاء العاجل للمصابين.

وقالت الفنانة إليسا: «كتير مؤسف الحادث اللي صار بمصر قرب معهد الأورام. حرام المشاهد اللي عم نشوفها عن هالحادث. الله يرحم اللي سقطوا»، وقال النجم محمد هنيدي: «البقاء لله في أهالينا في حادث معهد الأورام وربنا يصبر أهاليهم يارب».

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من جانبه، قال المذيع خالد عليش: «خالص التعازي لأسر الضحايا والدعاء بالشفاء السريع للمصابين في حادث محيط معهد الأورام بالمنيل»، بينما قال الفنان محمد رمضان: «رحمة الله على الأبرياء ضحايا حادث معهد الأورام، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأسكنهم فسيح جناتك واشفي مرضي الحادث الأليم».

الفنان أحمد صلاح حسني، علق قائلاً: «أشعر بالحزن... ربنا يصبر أسر ضحايا معهد الأورام.... يارب صبرهم»، وقال الفنان مصطفى شعبان: «اللهم ارحم شهداء الحادث وأبدلهم ما هو خير، تعجز الكلمات عن التعبير، لا حول ولا قوة إلا بالله».

وعلقت الفنانة نانسي عجرم قائلة: «أحر التعازي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام.. قلوبنا معكن والله يحمي مصر والشعب المصري»، فيما قال الفنان محمود العسيلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. البقاء لله.. الله يرحم أهالينا في حادث معهد الأورام ويغفر لهم ويصبر أهاليهم.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

أحمد حجازي لاعب منتخب مصر، علق على الحادث، وقال: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. اللهم ارحم ضحايا معهد الأورام»، وقالت الفنانة رانيا يوسف: «خالص التعازي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام، والهم ذويهم الصبر والسلوان»، وقال أحمد السقا: «الله يرحم ضحايا حادث معهد الأورام ويشفي المصابين ويحفظ مصر من كل سوء».