شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يُعلق على حادث «معهد الأورام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار علق الفنان عمرو دياب على حادث معهد الأورام، وكتب «دياب» في حسابه على «تويتر»: «خالص عزائي لأسر ضحايا أنفجار #معهد_الأورام وتمنياتي بالشفاء للمصابين». وكان محيط المعهد القومي للأورام بالمنيل قد شهد انفجارًا، مساء الأحد، طال 7 سيارات كانت متوقفة أمام المعهد ما أدى إلى احتراقها، فيما جري إخلاء المرضى وأطقم الأطباء والعاملين من داخل المبنى. وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار المنيل إلى 19 قتيلًا و30 مصابًا تم نقلهم لعدة مستشفيات قريبة.

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