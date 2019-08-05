شكرا لقرائتكم خبر عن 215 مليون جنيه لإعادة تأهيل خزان أسوان القديم واستكمال تأمين السد العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالي وخزان أسوان، إنه يجري حاليا تنفيذ العديد من الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية في مجال استكمال تدعيم السد العالي وخزان أسوان ومعالجة الأطماء بالبحيرة وأعمال تقليل البخر ببحيرة ناصر والوقاية من تحركات الكثبان الرملية وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالي.

وأضاف «جلال»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن هذه الاعمال تتضمن دراسة تطبيق وإرساء آمان السد العالي والمنشآت الملحقة به وتنفيذ المرحلة الأولى (من المراحل الأربعة) مع تطوير منظومة الحقن وملحقاتها بالسد العالي، وتنفيذ دراسة الحالة الإنشائية لقنطرة مفيض السد العالي، وتطوير منظومة التهوية والإنارة داخل الأنفاق وممرات التفتيش وسلالم آبار الصرف بمنسوبي 114 &118، واستكمال أعمال العام المالي السابق 2018 / 2019 (إعادة تأهيل خزان أسوان القديم، استكمال منظومة التامين الفني للسد العالي وخزان أسوان، ورفع خطوط المياه العكرة المارة بجسم ومساطيح السد العالي، توسيع خور وقناة مفيض توشكي، تتضمن معالجة باقي مواسير تفريغ الهواء لجميع الوحدات بجميع أنفاق محطة كهربا ء السد العالي).

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وأوضح رئيس هيئة السد العالي أنه تم تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة حوالي 215 مليون جنيه، والتي شملت إعادة تأهيل خزان أسوان القديم، واستكمال منظومة التأمين الفني للسد العالي وخزان أسوان، وكذلك رفع خطوط المياه العكرة المارة بجسم ومساطيح السد العالي، مشيرا إلى أنه تم تدعيم وتهذيب المنطقة الصخرية أعلى ممرات التفتيش بالكتف الغربي للسد العالي، فضلا عن توسيع خور وقناة مفيض توشكي وتدعيم وتعلية السد الترابي بفم قناة مفيض توشكي، علاوة على معالجة ماسورة تفريغ الهواء بالوحدة رقم ( 4 ) بالنفق رقم ( 2 ) لمحطة كهرباء السد العالي، وتطوير منطقة رمز الصداقة المصرية السوفيتية ومنصة المشاهدة على جسم السد العالي. وكذلك انتاج خرائط رقمية لخط كنتور 123 خزان أسوان.

وذكر أنه تم تنفيذ مشروع لرصف طرق على كوبري مفيض الطوارئ وطريق تدشين السفن مع إحلال وتجديد معدات طوارئ ومعدات نهريه ووسائل نقل وانتقال، وأيضاً تطوير منظومة الإنارة على جسم السد العالي وخزان أسوان ومرافقهما بنظام الليد ترشيداً للطاقة، وتطوير متحف النيل بأسوان، وكذلك توريد أجهزة حديثه لأعمال الرصد.

وأشار «جلال» إلى تنفيذ عدد من أعمال الصيانات اللازمة بتكلفة حوالي 6.3 مليون جنيه لزوم صيانة وسائل الري والصرف وترميم المباني والمنشآت والمرافق والشبكات والآلات ومعدات الطوارئ وصيانة وسائل النقل الخاصة بالعاملين وصيانة كاميرات مراقبة السد العالي وسيارات الكشف عن المفرقعات والحاسبات الإلكترونية والصيانات الخاصة بمتحف النيل بأسوان، لافتا إلى أن بعثة أبحاث بحيرة السد العالي قامت داخل الحدود المصرية، والمجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان يتابعون بصفة دورية المسائل الفنية المتعلقة بالسد العالي وخزان أسوان، كما تناقش اللجنة التنسيقية الدائمة للترخيص بممارسة الأنشطة ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها الأنشطة والتراخيص ببحيرة ناصر حرصاً على الحفاظ على نوعية وجودة مياه بحيرة ناصر التي تعد البنك المركزي الرئيسي لمخزون المياه لجمهورية مصر العربية.