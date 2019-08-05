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شكرا لقرائتكم خبر عن «أروى» تكشف ماذا حدث لشقتها بسبب انفجار «معهد الأورام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الفنانة أروى عن صور من آثار الانفجار الذي وقع بمعهد الأورام، مساء الأحد، وكانت له نتائج على شقتها القريبة من موقع الحادث.
وعبر حسابها على موقع التدوين «تويتر» نشرت صورا من الحادث، وعلقت قائلة: «لقطات من داخل منزلي، والحمد لله ما في خسائر.. مجرد كسر في الزجاج وما في مصابين أبدا الحمد لله.. الله يرحم اللى ماتوا في هذا الانفجار ويشفي كل المصابين#معهد_الأورام».
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