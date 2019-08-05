شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يُعزي أسر ضحايا حادث «المنيل» ويُكلف بسرعة إصلاح مبنى معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث «المنيل» الذي وقع مساء أمس، أمام معهد الأورام، كما تابع رئيس الوزراء حالة المصابين في المستشفيات، ووجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وأجرى مدبولى اتصالاً مع الدكتور خالد عبدالعفار، وزير التعليم العالى، للتنسيق بشأن البدء الفورى في إصلاح مبنى معهد الأورام، بعد التلفيات التي حدثت به جراء الحادث، وتم الاتفاق على أن تتولى شركة «المقاولون العرب» بدء الإصلاحات.

وتواصل رئيس الوزراء مع المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة «المقاولون العرب» للتأكيد على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في مبنى المعهد بالسرعة والكفاءة العالية، نظراً لما يقدمه المعهد من خدمات لمختلف المرضى.