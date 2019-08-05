شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة آخر المستجدات بشأن حادث المعهد القومي للأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان والجهات المعنية، آخر المستجدات بشأن حادث المعهد القومي للأورام، والذي راح ضحيته عدد من الوفيات والمصابين. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة توفير كافة الإمكانات وتقديم أقصى الرعاية الممكنة للمصابين.

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