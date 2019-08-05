شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي للإحصاء»:73% الحد الأعلى لمتوسطات الرطوبة على المحافظات 2017 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المتوسطات السنوية للرطوبة النسبية طبقا لنقاط الرصد على مستوى الجمهورية تتراوح بين صفر، 73% خلال عام 2017.

وأوضح جهاز الإحصاء، الاثنين، في النشرة السنوية لإحـصاءات البيئة الجزء الأول: أحوال البيئة وجودتها عام 2017، أن المتوسطات السنوية لمجموع كمية المطر على محافظات الجمهورية تتراوح بين صفر، 16.3 مم/ شهر خلال عام 2017.

وأضاف أن الكثبان الرملية تمثل 23،3% تقريبا من إجمالي مساحة الجمهورية، مشيرا إلى أن المتوسطات السنوية لدرجات الحرارة على محافظات الجمهورية العظمى تتراوح بين 22,3، 34.7 درجة مئوية، والصغرى تتراوح بين 13.9، 22.5 درجة مئوية خلال عام 2017.