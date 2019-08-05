شكرا لقرائتكم خبر عن شعراوي يكلف المحافظين برفع الاستعداد لاستقبال العيد وتوفير الخدمات للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتوفير أماكن مناسبة بالأسواق التابعة للمحافظات تخصص لبيع منتجات جهاز الخدمة الوطنية للمحاصيل الزراعية المختلفة من خضروات وفاكهة لضبط الأسعار، وذلك في إطار استعدادات المحافظات لاتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وطالب الوزير، بحسب بيان صحفي، الاثنين، بالتوسع في خطة تعميم منافذ بيع السلع لتشمل المدن والقرى ضمانا لوصول السلع بأسعار مخفضة لأكبر قطاع من المواطنين، مشددا علي ضرورة سرعة تدبير الأماكن المناسبة لإقامة شوادر اللحوم بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد شعراوي ضرورة قيام المحافظات باتخاذ إجراءات التخلص الآمن من مخلفات الذبائح أولاً بأول وتحرير محاضر بيئية للمخالفين وفتح المجازر أمام المواطنين وعدم إقامة شوادر بيع الخراف بالميادين العامة والشوارع الرئيسية وإقامتها في الشوارع الداخلية والمناطق البعيدة، مع ضرورة حصولها علي تراخيص من الوحدات المحلية ضماناً لعدم إعاقتها للمرور والتزامها بالإجراءات البيئية.

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كما شدد على رفع حالات الاستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق لاستقبال عيد الأضحي المبارك وتوفير الخدمات للمواطنين وتحقيق سبل الراحة لهم خلال فترة العيد، مطالباً بتشكيل حملات مشتركة من المديريات الخدمية لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بالأسواق، مع ضرورة وضع البدائل والحلول في حالة الطوارئ في الخدمات الأساسية التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي مثل الصحة والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والنظافة.

ووجه الوزير المحافظين بضرورة متابعة مواقف السيارات (النقل العام– السرفيس– نقل الركاب– الأجرة) خلال فترة العيد، خاصة مع زيادة أعداد المسافرين إلى محافظاتهم ضماناً لعدم استغلال المواطنين، كما وجه بضرورة التنسيق بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات ومراكز الأزمات بالمحافظات على مدار الساعة والابلاغ بأي ملاحظات أو طوارئ أو مشكلات لحلها أولاً بأول.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستقوم بإعداد تقارير متابعة يومية عن مدى توافر السلع الأساسية واللحوم والأضاحي في جميع منافذ بيع السلع بالمحافظات، مع تشديد الرقابة البيطرية علي منافذ بيع اللحوم وأيضاً المجازر، ووضع برنامج زمني لفتح المجازر وضمان استمراريتها قبل العيد بأيام.

وأضاف الوزير أن المحافظات ستقوم بفتح الحدائق والمتنزهات العامة للمواطنين ومراجعة إنارة جميع الطرق وتخصيص أطقم من الإنقاذ المركزي في جميع المرافق والخدمات بجميع المراكز والمدن بالمحافظات وتكثيف الحملات المرورية واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بمدن المحافظات.