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 السيسي يستقبل اليوم سلطان بروناي بقصر الاتحادية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الإثنين، بقصر الاتحادية، السلطان حسن بلقية سلطان بروناي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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