شكرا لقرائتكم خبر عن عميد طب القصر العيني عن حادث «معهد الأورام»: استدعاء أطباء الطوارئ والتجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة هالة صلاح عميد طب قصر العيني، آخر المستجدات حادث الانفجار الذي قع بالقرب من معهد الأورمان.

وقالت في تصريحات مع رامي رضوان، ببرنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، إنّ المستشفيات رفعت حالة الطوارئ منذ مساء أمس، وتم استدعاء أطباء الطوارئ والاستشاريين وكبار أطباء التجميل، وفتحت بنك الدم والمخازن الطبية في قصر العيني.

وأضافت في تصريحاتها: «معظم الحالات التي وصلت كانت متفحمة تماما، وما زالت هناك 5 حالات في حالة حرجة، و20 حالة مستقرة حتى الآن».