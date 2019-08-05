شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أيام بأجر كامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت وزارة القوى العاملة إن يوم الوقوف بعرفات، وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص؛ إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد واعتبارها إجازة بأجر كامل.

وذكرت الوزارة -في بيان لها اليوم الاثنين-أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام- إذا اقتضت ظروف العمل ذلك- ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام مثلي هذا الأجر، موضحة أنه تم تكليف مديريات القوى العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.

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