اليوم.. مصر للطيران تختتم مرحلة سفر الحجاج بـ23 رحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تختتم شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، رسميا رحلاتها إلى الأراضي المقدسة؛ لنقل 74 ألف حاج من حجاج بيت الله الحرام على 350 رحلة.

وحسب بيان، اليوم، تسير الشركة 23 رحلة إلى كل من جدة والمدينة المنورة لنقل 2100 حاج بواقع 12 رحلة إلى جدة ونقل 2300 حاج بواقع 11 رحلة إلى المدينة المنورة لنقل 4400 حاج من حجاج الهيئات وشركات السياحة وحج أفراد بخلاف رحلات العمل.

ووصل إلى الأراضي المقدسة بنهاية رحلات أمس جميع حجاج قرعة وزارة الداخلية وجمعيات وزارة التضامن الاجتماعي، وتشهد الساعات المقبلة سفر بعض رحلات الحج السياحي السريع على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة اعتبارا من 14 أغسطس الحالي ومن المدينة المنورة 17 أغسطس الحالي بعد أداء مناسك الحج .