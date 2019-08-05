أسر الشهداء تغادر للأراضي المقدسة مع رئيس بعثة الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

بدأت أسر الشهداء في التوافد على الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي؛ تمهيدا لإنهاء إجراءات سفرهم للأراضي الحجازية المقدسة على آخر رحلات الجسر الجوي الذي تنظمه شركة مصر للطيران.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن عدد أسر الشهداء المغادرين على رحلة الثانية من ظهر اليوم بلغ 229 حاجا وحاجة، كما يغادر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، رئيس بعثة الحج على نفس الرحلة، للإشراف على جميع البعثات المصرية لحجاج بيت الله الحرام.

وأضافت المصادر: يودع السفير أسامة النقلي سفير السعودية بالقاهرة، رئيس البعثة الرسمية للحج بالمطار، ويشارك في وداع حجاج بيت الله الحرام من أهالي وأسر شهداء الواجب".

في نفس الإطار تنتهي الصالة الموسمية للحج والعمرة بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الملاح أشرف حافظ، من تشغيل آخر رحلاتها إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج اليوم الاثنين، على أن تبدأ مرحلة العودة إلى مطار القاهرة يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس الجاري، وتنتهى رحلات العودة من الأراضي المقدسة مساء يوم الخميس الموافق 5 من سبتمبر المقبل.