رسميًا.. الوفد يسقط عضوية السيد البدوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
قرر حزب الوفد إسقاط عضوية الدكتور السيد البدوي شحاتة من الحزب.
وبحسب بيان رسمي، اليوم الاثنين، جاء القرار استنادًا إلى مقررات اجتماع الهيئة العليا بجلسة 19 يونيو 2019، بعد إعطاء رئيس الحزب السابق شهرًا لتسديد المديونيات الشخصية الخاصة به، والتي صدر بسببها أحكام جنائية حضورية، ولم يتخذ أي خطوة بالسداد لإسقاط الأحكام.
وبحسب البيان، صدر القرار بناءً على المذكرة المقدمة من سكرتير عام الحزب فؤاد بدراوي، وتأشيرة رئيس الحزب عليها، والتي تتضمن اتخاذ ما يلزم طبقًا للائحة الداخلية للحزب، لأن الدكتور السيد البدوي شحاتة فقد أحد شروط عضوية الحزب، وتقرر تنفيذ قرار الهيئة العليا بتاريخ 19 يونيو الماضي، وصدر القرار رقم (١٤٠) لسنة ٢٠١٩ بإسقاط عضويته من الحزب.
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