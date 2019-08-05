ما بعد الكارثة.. 10 صور ترصد معهد الأورام عقب ساعات من الانفجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ما تزال أثار الكارثة التي شهدها المعهد القومي للأورام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، طابعة على المشهد العام حول المعهد وعلى جدرانه وفي وجوه الأهالي هناك.

وينشر "الخليج 365" 10 صور من قلب الحدث، عقب ساعات قليلة من وقوع التفجير، الذي أودى بحياة 19 شخصًا وإصابة 30 آخرين.​